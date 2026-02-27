Зимняя Олимпиада — 2026
Российская артиллерия развеяла по ветру склады ВСУ на ключевом направлении

Российская артиллерия ударила по складам и пунктам дислокации ВСУ под Купянском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские артиллеристы из группировки «Запад» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. По данным ведомства, расчеты самоходных установок «Пион» уничтожили пункты временной дислокации и склады боеприпасов украинских подразделений в Купянском районе.

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункты временной дислокации и склады боеприпасов подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Получив разведданные, расчет выдвинулся на позицию и поразил все цели осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 км. После выполнения задачи батарея оперативно сменила позицию, чтобы избежать ответного удара.

Самоходные установки «Пион» калибра 203 миллиметра считаются одними из самых мощных полевых артсистем в мире. Каждый снаряд весит 110 килограммов, а подача в ствол осуществляется автоматически.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области. Военнослужащие 34-й мотострелковой бригады группировки «Север» ликвидировали опорные пункты и пункты управления беспилотниками противника.
