27 февраля 2026 в 11:44

Артиллеристы «Севера» сорвали логистику ВСУ в Сумской области

Минобороны сообщило об уничтожении опорников ВСУ расчетами «Гвоздик» под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области, сказано в материалах Минобороны РФ, которые есть в распоряжении NEWS.ru. Военнослужащие 34-й мотострелковой бригады группировки «Север» ликвидировали опорные пункты и пункты управления беспилотниками противника.

Артиллеристы работают вместе с расчетами беспилотников. Операторы дронов следят за передвижениями ВСУ и передают координаты целей. Это позволяет уничтожать технику и живую силу противника на позициях и в движении. Благодаря слаженной работе российские военные взяли под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ.

Самоходная гаубица «Гвоздика» удобна тем, что ее башня поворачивается на 360 градусов. Это позволяет расчетам быстро менять направление стрельбы и уходить с позиции после выстрела, оставаясь в безопасности.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. По данным ведомства, атаки проводились ночью в рамках выполнения боевых задач.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
Сумская область
спецоперация
