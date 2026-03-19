ВС РФ нанесли точные удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области, а также освободили населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР, а в Европе тем временем признали сложности с выделением нового кредита на €90 млрд на нужды украинской армии. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВСУ случайно выдали свое местоположение и поплатились

Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» нанесли точные удары по трем пунктам временной дислокации украинских военных в Харьковской области, сообщил командир взвода с позывным Метель. По его словам, позиции противника были обнаружены случайно. Украинские военные выдали себя, когда возвращались на отдых.

«Взяли этот район на доразведку и, выбрав подходящий момент, когда в зданиях находилось больше народу, сразу нанесли огневые удары, уничтожив сразу три пункта размещения противника», — рассказал собеседник агентства.

В результате удара, по данным разведки, был ликвидирован взвод солдат ВСУ. Кроме того, уничтожен склад с беспилотными летательными аппаратами.

Наемников заманивают на Украину обманом

Пленный колумбийский наемник Хосе Луис Пачеко Наварро раскрыл подробности обмана иностранных «солдат удачи» со стороны украинского командования. По его словам, вербовщики отправляют латиноамериканцев на передовую без предоставления реальных копий контрактов, используя различные предлоги для сокрытия документов.

Наварро подчеркнул, что ни он, ни его сослуживцы по группе не видели оригиналов договоров, а банковские счета для начисления обещанных выплат им так и не были открыты. Вместо формального оформления наемников в кратчайшие сроки перебросили на полигон, а затем сразу направили на первую линию обороны.

ВС Украины

Участники операции «Поток» пошли на штурм вопреки рискам

Ни один из участников операции «Поток» не отказался от выполнения задачи, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, бойцы знали о возможных рисках операции и осознавали степень опасности, но это не повлияло на их решимость.

«И я им это озвучивал. То есть психологическое состояние играло, наверное, главную роль», — добавил Алаудинов.

Об операции ВС РФ «Поток» стало известно в начале марта 2025 года. В рамках нее более 800 военнослужащих сводного штурмового отряда прошли около 12 километров по трубе газопровода, чтобы проникнуть в Суджу в Курской области.

ВСУ теряют людей и отступают

ВСУ за сутки боев потеряли 1185 военнослужащих, следует из данных Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о погибших из армии противника на шести направлениях.

В зоне ответственности группировки войск «Север» украинская сторона потеряла до 155 человек, а в полосе действий группировки «Запад» — до 160 военных. Наибольший урон, по данным министерства, был нанесен противнику в зоне ответственности группировки «Центр», где ВСУ лишились до 345 человек.

Позже стало известно, что украинских военных также выбили из двух населенных пунктов в ДНР — Федоровки Второй и Павловки. Успех операций обеспечили бойцы Южной группировки войск и группировки войск «Центр».

Названа главная причина сдачи украинцев в плен к ВС РФ

Украинские военнослужащие нередко принимают осознанное решение о сдаче в плен российским бойцам, заявил депутат Госдумы Александр Бородай. По словам народного избранника, многие из тех, кто перешел линию фронта, впоследствии добровольно вступают в ряды Вооруженных сил РФ, а в составе Добровольческого корпуса уже сформирован целый батальон, практически полностью укомплектованный бывшими украинскими солдатами.

ВС РФ

Оказавшись в плену, бойцы ВСУ часто оправдывают свое положение отсутствием боеприпасов, слабой подготовкой и нежеланием участвовать в боевых действиях. Однако депутат отметил, что к подобным откровениям следует относиться с определенной долей осторожности.

Деньги для ВСУ кончились и больше не предвидится?

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом саммита в Брюсселе выразила серьезные сомнения в том, что Евросоюз сможет оперативно согласовать выделение Украине кредита в €90 млрд евро. Дипломат подчеркнула необходимость поддержки Киева именно в текущий момент, однако признала, что не испытывает большого оптимизма относительно итогов голосования.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что альтернатив европейскому кредиту у страны нет. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом он подчеркнул, что кредит является единственным возможным источником выживания для ВСУ в ближайшей перспективе.

