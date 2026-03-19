Атака ВСУ на Севастополь ночью 19 марта: жертвы, повреждения, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг, 19 марта, атаковали Севастополь. Что известно о последствиях налета беспилотников?

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь ночью 19 марта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после полуночи сообщил в своем Telegram-канале, что военные отражают атаку ВСУ.

«Работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем», — написал он.

Позднее он заявил о еще 14 нейтрализованных БПЛА и добавил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«От спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация: от упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парка Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА возгорание травы и одного из промышленных зданий. Спецслужбы выехали на место», — отметил губернатор.

В 03:55 Развожаев написал, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности уничтожено 27 БПЛА. Также глава города сообщил, что в результате налета погиб один человек.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести», — заявил Развожаев.

Также он обновил информацию о повреждениях в городе и сообщил, что на улице Вакуленчука в нескольких жилых домах выбило окна. Кроме того, осколки от сбитых беспилотников повредили восемь автомобилей.

Все службы продолжают свою работу.

Как ВСУ атаковали Севастополь ранее

13 марта Развожаев заявил, что ночью регион пережил одну из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. Всего, по его словам, в ту ночь над регионом ликвидировали 53 беспилотника.

«В районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания 1,5 тыс. кв. м (хвойная подстилка, лес). Спецслужбы на месте», — отметил он.

Читайте также:

Военная хитрость штурмовиков: как РФ рвет оборону ВСУ под Красноармейском

Массовое дезертирство в ВСУ, шприцы для мин: новости СВО на вечер 18 марта

Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых