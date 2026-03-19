Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 04:49

Атака ВСУ на Севастополь ночью 19 марта: жертвы, повреждения, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг, 19 марта, атаковали Севастополь. Что известно о последствиях налета беспилотников?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после полуночи сообщил в своем Telegram-канале, что военные отражают атаку ВСУ.

«Работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем», — написал он.

Позднее он заявил о еще 14 нейтрализованных БПЛА и добавил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«От спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация: от упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парка Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА возгорание травы и одного из промышленных зданий. Спецслужбы выехали на место», — отметил губернатор.

В 03:55 Развожаев написал, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности уничтожено 27 БПЛА. Также глава города сообщил, что в результате налета погиб один человек.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести», — заявил Развожаев.

Также он обновил информацию о повреждениях в городе и сообщил, что на улице Вакуленчука в нескольких жилых домах выбило окна. Кроме того, осколки от сбитых беспилотников повредили восемь автомобилей.

Все службы продолжают свою работу.

Как ВСУ атаковали Севастополь ранее

13 марта Развожаев заявил, что ночью регион пережил одну из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. Всего, по его словам, в ту ночь над регионом ликвидировали 53 беспилотника.

«В районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности от сбитого БПЛА загорелся участок леса, площадь возгорания 1,5 тыс. кв. м (хвойная подстилка, лес). Спецслужбы на месте», — отметил он.

Читайте также:

Военная хитрость штурмовиков: как РФ рвет оборону ВСУ под Красноармейском

Массовое дезертирство в ВСУ, шприцы для мин: новости СВО на вечер 18 марта

Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых

атаки
ВСУ
ПВО
БПЛА
Россия
Севастополь
Михаил Развожаев
Анастасия Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп попытался оправдаться за разрушительную атаку на «Южный Парс»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 марта
Байопик, многомиллионные доходы, запрет треков: как живет Баста
Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату
Овечкин обошел еще одного рекордсмена по важному показателю
Неудача после паузы: «Динамо» проиграло «Спартаку», но идет дальше в КР
Назван анализ, который покажет необходимость поторопиться с беременностью
Россиянам рассказали о расходах на регистрацию дачного дома
Судно вспыхнуло у берегов ОАЭ после попадания снаряда
Зоопсихолог ответила, чем опасны проплешины у кошки на задних лапах
Атака ВСУ на Севастополь ночью 19 марта: жертвы, повреждения, что известно
Что известно о самом невыгодном месяце для отпуска в 2026 году
«Катастрофически»: в РФПИ ужаснулись из-за пожара на заводе СПГ в Катаре
США планируют немыслимый шаг против Ирана
Команда Трампа посыпалась: силовики отворачиваются от «хозяина» из-за Ирана
КСИР нанес серию ударов по военным базам США на Ближнем Востоке
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Севастополь
Болезнь, подготовка к смерти, наследство: как сейчас живет Брюс Уиллис
Дроны ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
«У меня плохие новости»: Орбан раскрыл кровавые планы Европы на Украине
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.