Массовое дезертирство в ВСУ, шприцы для мин: новости СВО на вечер 18 марта

Подписавшие контракт с ВСУ заключенные массово дезертируют из армии, российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике, украинские военные стали использовать пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.
В рядах ВСУ зафиксировали массовое дезертирство заключенных
Подписавшие контракт с ВСУ заключенные массово дезертируют из армии, рассказал военнопленный Андрей Гриценко, ранее отбывавший наказание в колонии. По его словам, около половины бойцов из числа бывших узников покидают подразделения, как только оказываются в непосредственной близости от передовой в Запорожской области.
Он отметил, что многие изначально планируют побег, еще при подписании документов, в то время как другие решаются на дезертирство, оценив обстановку на фронте. При этом ситуация в разных подразделениях отличается методами контроля: если в полку «Да Винчи» командиры открыто заявляют о нежелании охранять подчиненных и не препятствуют их уходу, то в бригаде «Скала» практикуется доставка на позиции под конвоем.
Украинские разведчики потеряли боеспособность под Сумами
Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в результате огневого поражения под Сумами, подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала СВО, сообщили в силовых структурах РФ. Отмечается, родственники погибших пожаловались на невозможность эвакуировать их тела, а о ликвидации стало известно от единственного выжившего.
Российские военные совершают прорыв
Российские военные продолжают улучшать тактические позиции на Донецком направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за несколько суток бойцам удалось вклиниться в оборону противника более чем на километр в районе населенного пункта Гришино. Минобороны РФ эти данные не комментировало.
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. По данным военного ведомства, успешную задачу выполнили подразделения Западной группировки войск.
Позднее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта. В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие продемонстрировали уверенное продвижение и выполнили поставленные задачи. Действия подразделений сопровождались нанесением противнику значительных потерь.
В свою очередь военкор Александр Коц заявил, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Всего, по данным оборонного ведомства, поражение было нанесено в 145 районах. Для выполнения боевых задач привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия всех группировок войск Вооруженных сил РФ. В министерстве добавили, что все назначенные цели были успешно поражены.
Украинцы стали использовать шприцы для создания мин
Украинские военные используют пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, сообщил сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Локи. По его словам, тактика ВСУ оказалась неэффективной.
Читайте также:
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Участница СВО раскрыла подробности службы на фронте
Почти 30 «птичек» ВСУ сгорели в небе над Россией за несколько часов