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13 июня 2026 в 07:32

Связанные с Ираном хакеры пригрозили сорвать ЧМ по футболу

Группа хакеров Handala взломала дроны ФБР и пригрозила сорвать ЧМ по футболу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Группа хакеров Handala, связанная с Ираном, взломала дроны ФБР и пригрозила сорвать ЧМ по футболу, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителей этого движения. Там посоветовали США усилить безопасность на стадионах из-за возможных атак беспилотников.

Лучше усиливайте безопасность на чемпионате мира, нам совсем не нравятся некоторые из этих команд. Не забывайте: FPV-дроны повсюду, — сказали хакеры.

Ранее посольство Ирана в Индонезии опубликовало в социальной сети резонансный плакат, посвященный чемпионату мира по футболу 2026 года. На изображении главный трофей мирового первенства размещен на вершине горы из черепов, а плакат получил название «Кубок войны».

До этого агентство Associated Press сообщило, что Международная федерация футбола (ФИФА) отменила выделенную квоту на билеты для иранских болельщиков на три матча предстоящего чемпионата мира. Каждая из 48 национальных федераций — участниц турнира имеет право получить и распределить 8% мест на стадионах, что составляет несколько тысяч билетов на каждую игру.

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