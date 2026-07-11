Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику» Польша и Франция провели консультации по ядерной инициативе Макрона

Представители Польши и Франции провели первые консультации по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского «ядерного зонтика», сообщило Министерство иностранных дел Польши. Переговоры состоялись 10 июля в Париже.

Как отметили в ведомстве, встреча прошла в рамках предложения французского лидера о развитии стратегического диалога с европейскими партнерами по концепции «продвинутого сдерживания». Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали. В ведомстве сообщили лишь, что участники консультаций сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Прибалтики могут принять решение о возможности размещения ядерного оружия вслед за Финляндией. По его словам, Литва и другие государства региона стремятся повторить шаги Финляндии, которая ранее приняла аналогичное решение.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на слова Литвы о снятии запрета на ядерное оружие заявил, что Россия не станет терпеть размещения ядерного оружия «под боком». Он отметил, что в Госдуме серьезно отнеслись к таким заявлениям.