ЧМ-2026: Франция в полуфинале, прогнозы на оставшиеся матчи 1/4

Килиан Мбаппе (в центре) из Франции получает фол от Нуссаира Мазрауи (справа) из Марокко во время четвертьфинального матча между Францией и Марокко на чемпионате мира по футболу FIFA 2026

На чемпионате мира по футболу — 2026 началась стадия 1/4 финала. Как Франция стала первым полуфиналистом турнира, чего ждать от других встреч — в материале NEWS.ru.

Как Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче ЧМ-2026. Игра состоялась в Фоксборо, штат Массачусетс, США. На 29-й минуте капитан и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе мог открыть счет, но не забил пенальти.

Во второй половине встречи команда Дидье Дешама реализовала свое большое игровое преимущество. С 60-й по 66-ю минуту французы забили дважды: отличились Мбаппе и Усман Дембеле. Марокканцы не смогли забить гол престижа. В этом матче африканской команде не хватало нападающего Исмаэля Сайбари, который на этом турнире отличился трижды. Форвард пропускал игру из-за травмы. Сотни болельщиков сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Гааге и Лондоне после поражения своей команды. Экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что Франция имела полное преимущество в этом матче.

«Был только вопрос, когда они забьют. Отличились дважды и прошли дальше. Матч был без каких-либо неожиданностей, и Марокко даже не могли забить гол престижа. Был бы на поле Сайбари, не думаю, что что-то бы поменялось. Французы очень мощные», — сказал Булыкин.

Мбаппе забил свой восьмой мяч на ЧМ-2026 и сравнялся с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

Килиан Мбаппе (игрок сборной Франции) и Исса Диоп (игрок сборной Марокко) во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу FIFA между Францией и Марокко Фото: IMAGO/Vanessa Carvalho/Global Look Press

Когда пройдут оставшиеся четвертьфиналы ЧМ-2026

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. Начало игры в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер. В 1/8 финала Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия разгромила США (4:1).

Вратарь Унаи Симон продолжает свою рекордную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира, которая достигла 609 минут. Испания — единственная сборная, сохранившая ворота в неприкосновенности на текущем турнире.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Норвегией пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало встречи в 00:00 мск. В 1/8 финала Англия обыграла Мексику (3:2), а Норвегия оказалась сильнее Бразилии (2:1).

Игра 1/4 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Швейцарией состоится 12 июля на стадионе «Эрроухед». Начало матча в 04:00 мск. В 1/8 финала Аргентина обыграла Египет (3:2), а Швейцария оказалась сильнее Колумбии в серии пенальти (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).

Кто является фаворитом оставшихся четвертьфиналов ЧМ-2026

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает Испанию фаворитом матча против Бельгии. Он признался, что будет болеть за эту сборную.

«Я буду болеть за Испанию, чтобы они прошли дальше. Ясно, что они будут владеть мячом, будут иметь свои шансики. Но у Бельгии тоже хорошая команда. Они могут наказать, как они это сделали с Америкой», — сказал Мостовой NEWS.ru.

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий отметил, что Бельгия прибавляет по ходу турнира, но Испания должна выходить в полуфинал ЧМ-2026.

«Бельгийцы и швейцарцы поначалу на меня не произвели никакого впечатления. А сейчас, как и положено солидным командам, они прибавляют от игры к игре, но Испания должна проходить дальше», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Эрлинг Холанд Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Мостовой отметил большую роль нападающего Эрлинга Холанда для сборной Норвегии. По его мнению, без него в составе скандинавская сборная не смогла бы пройти Бразилию.

«Судя по всему, норвежская сказка закончится. Не будь Холанда, что сделала бы Норвегия против Бразилии? Бразильцы не забили пенальти, вратарь отразил выход один на один. Пять раз перешли центр поля и два гола забили благодаря Холанду. Этим и прекрасен футбол. Я думаю, что англичанам будет тяжело, но они небольшие фавориты. Может быть, не все закончится в основное время», — сказал Мостовой NEWS.ru.

Непомнящий отметил лидерские качества английского нападающего Харри Кейна. По его мнению, норвежским защитникам нужно справиться с форвардом, чтобы иметь шансы на выход в полуфинал.

«Я серьезно критиковал англичан по ходу турнира. Поначалу казалось, что они никак не поменяли свою философию с новым тренером, психологию своей игры, что надо искать счастье у чужих ворот, а не оборонять свои. У Англии велика роль лидера. Если норвежцы смогут закрыть Харри Кейна, то англичане могут чувствовать себя не совсем уверенно. Его аура очень важна, как и присутствие Месси в сборной Аргентины. Англичане — небольшие фавориты, но все может быть», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Англия является фаворитом матча против Норвегии, хотя скандинавская сборная поймала кураж и заразила всех своим празднованием (имитацией гребли на лодке), заявил Булыкин. По его мнению, команда Томаса Тухеля одержит победу со счетом 1:0 или 2:0.

«Для меня англичане фавориты, но норвежцы поймали кураж и всех заразили своим празднованием, поэтому, конечно, они полностью отдадутся игре. Впереди у них нападающий Эрлинг Холанд, который может придумать гол из ничего. Мы это видели в прошлом матче с Бразилией. Не исключаю, что для англичан основное время может закончиться тяжело, хотя они сильнее и должны выигрывать 1:0 или 2:0», — заявил Булыкин NEWS.ru.

Если Лионель Месси ярко проявит себя, как и в предыдущих матчах, то Аргентина без проблем обыграет Швейцарию, считает Мостовой.

«Все упирается в Месси. Если он решит, тогда Аргентина пройдет дальше. Швейцария — сильная сборная. Мы увидели это в матче с Колумбией. Гений Месси должен присутствовать в этом матче», — заявил Мостовой NEWS.ru.

Лионель Месси Фото: Huang Zongzhi/XinHua/Global Look Press

Непомнящий не верит, что Швейцария способна обыграть Аргентину.

«Сборная Швейцарии очень похожа на Бельгию. У обеих команд хорошие игроки, но им никак не удается добиться большого результата на чемпионатах мира. Сейчас Мурат Якин, кажется, наконец-то что-то нащупал. Команда начала играть, но я не верю в швейцарцев в матче против Аргентины», — заявил Непомнящий NEWS.ru.

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