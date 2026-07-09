Мостовой назвал сборную, за которую болеет на ЧМ-2026 Экс-футболист Мостовой заявил, что болеет за Испанию на ЧМ-2026

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что болеет за сборную Испании на чемпионате мира. Он считает эту команду фаворитом четвертьфинального матча против Бельгии.

Я буду болеть за Испанию, чтобы они прошли дальше. Ясно, что они будут владеть мячом, будут иметь свои шансики. Но у Бельгии тоже хорошая команда. Они могут наказать, как они это сделали с Америкой, — сказал Мостовой.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. Начало игры в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер. В 1/8 финала Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия разгромила США (4:1).

Ранее Мостовой заявил NEWS.ru, что участие сборной Марокко в ЧМ-2026 должно закончиться в четвертьфинальном матче против Франции. По его мнению, африканская сборная здорово выступает на мундиале, но станет удобным соперником для одного из фаворитов турнира. Матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко пройдет в Фоксборо 9 июля в 23:00 мск.