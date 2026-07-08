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08 июля 2026 в 12:23

«Сказка должна закончиться»: Мостовой предрек вылет Марокко в 1/4 ЧМ-2026

Мостовой: триумф Марокко на ЧМ-2026 закончится в матче против Франции

Рахим Диас из Марокко празднует гол во время матча 1/16 финала между Канадой и Марокко на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Рахим Диас из Марокко празднует гол во время матча 1/16 финала между Канадой и Марокко на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press
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«Сказка» сборной Марокко на чемпионате мира по футболу — 2026 должна закончиться в четвертьфинальном матче против Франции, заявил NEWS.ru экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, африканская сборная станет удобным соперником для одного из фаворитов турнира.

Я думаю, сказка марокканцев должна закончиться. Ясно, что это хорошая команда. Мы предполагали, что они должны далеко пройти, но другое дело, что для французов марокканцы являются хорошим вариантом — они сами играют и дают соперникам, — сказал Мостовой.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко пройдет в Фоксборо 9 июля в 23:00 мск. Главный арбитр встречи — Факундо Тельо из Аргентины. В 1/8 финала Франция обыграла Парагвай (1:0), а Марокко оказалось сильнее Канады (3:0).

Ранее бывший полузащитник сборной России экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов назвал сборную Марокко скрытым фаворитом ЧМ-2026. Он отметил высокий уровень игроков из этой команды. На прошлом мундиале марокканцы заняли четвертое место.

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Кирилл Николаев
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