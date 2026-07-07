Бывший муж Бузовой назвал неожиданного фаворита ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов считает сборную Марокко скрытым фаворитом чемпионата мира по футболу — 2026. В разговоре с Metaratings он отметил высокий уровень игроков из этой команды.

Еще в «Локомотиве» я играл с Мубараком Буссуфа. Уже тогда понимал, что уровень у марокканского футбола очень высокий. На ЧМ-2022 сборная Марокко прошла очень далеко. В этот раз она может повторить тот результат, — считает Тарасов.

В трех матчах группового этапа на ЧМ-2026 сборная Марокко набрала семь очков. Она заняла второе место в группе C. По ходу плей-офф марокканцы прошли Нидерланды и Канаду. В четвертьфинале ЧМ-2026 Марокко сыграет против Франции. Матч пройдет 8 июля в 23:00 мск.

Ранее экс-футболист и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал слабой игру Роналду на турнире. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса. По мнению Кузнецова, в некоторых матчах Роналду выглядел блекло.