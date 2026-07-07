Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 18:22

Бывший муж Бузовой назвал неожиданного фаворита ЧМ-2026

Футболист Тарасов назвал сборную Марокко скрытым фаворитом ЧМ-2026

Дмитрий Тарасов, 2014 год Дмитрий Тарасов, 2014 год Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший полузащитник сборной России экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов считает сборную Марокко скрытым фаворитом чемпионата мира по футболу — 2026. В разговоре с Metaratings он отметил высокий уровень игроков из этой команды.

Еще в «Локомотиве» я играл с Мубараком Буссуфа. Уже тогда понимал, что уровень у марокканского футбола очень высокий. На ЧМ-2022 сборная Марокко прошла очень далеко. В этот раз она может повторить тот результат, — считает Тарасов.

В трех матчах группового этапа на ЧМ-2026 сборная Марокко набрала семь очков. Она заняла второе место в группе C. По ходу плей-офф марокканцы прошли Нидерланды и Канаду. В четвертьфинале ЧМ-2026 Марокко сыграет против Франции. Матч пройдет 8 июля в 23:00 мск.

Ранее экс-футболист и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал слабой игру Роналду на турнире. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса. По мнению Кузнецова, в некоторых матчах Роналду выглядел блекло.

Спорт
Футбол
чемпионат мира
Марокко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские туристы смогут платить картами «Мир» на Бали через QR-коды
Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.