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01 августа 2026 в 10:31

Глава ФИФА отказался от проекта по продаже прав ЧМ

Джанни Инфантино решил не продавать доли прав на ЧМ-2030 частным инвесторам

Джанни Инфантино Джанни Инфантино Фото: IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press
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Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино решил отказаться от проекта о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам, подтвердил президент ФИФА телеканалу Sky News. Все страны-члены Союза европейский футбольных ассоциаций, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае продажи инвесторам около 20-30% акций турнира.

Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект породил разногласия такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки, он более не отвечает изначально поставленной цели, — заявил президент ФИФА.

Ранее стало известно, что Джанни Инфантино может в ближайшее время покинуть свой пост. Инфантино потерял поддержку среди чиновников и постепенно теряет контроль над организацией. При этом в апреле этого года действующий президент ФИФА заявлял о намерении баллотироваться на новый срок. Выборы запланированы на 18 марта 2027 года в Марокко.

До этого премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Джанни Инфантино не подходит для руководства организацией после его предложений о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. По словам премьера, сама постановка такого вопроса является возмутительной.

Спорт
ФИФА
Футбол
Джанни Инфантино
инвесторы
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