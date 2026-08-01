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01 августа 2026 в 11:08

Почему не работает Telegram 1 августа: замедление, сбои, последние новости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 1 августа, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны?

Где не работает Telegram 1 августа

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» появились новые жалобы на Telegram от россиян: через мессенджер не отправляются сообщения (текстовые, голосовые и кружки), не загружаются медиа (фото и видео), не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается около двух с половиной десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Московской области — 25%, Москвы — 19%, Самарской, Саратовской, Тверской областей и Бурятии — по 13%, Чувашии — 6%.

Почему не работает Telegram сегодня, 1 августа, замедление

Роскомнадзор частично ограничивает работу Telegram с начала февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер игнорирует закон. РКН продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, добавили там.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Когда Telegram может перестать работать в России

Несмотря на продолжающиеся контакты российских властей с руководством Telegram, существенного прогресса в переговорах о восстановлении доступа к мессенджеру пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока большой активности нет», — сказал Песков.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Telegram осведомлен, как снять с себя ограничения в России. Это, вероятно, лишь технические детали. Он предположил, что выполнить все запросы Роскомнадзора можно за 20–40 дней.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев допустил, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны, в противном случае мессенджер может быть заблокирован окончательно.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что сервис может перестать работать в России к парламентским выборам в сентябре 2026 года, допустив, что это может быть реализовано «по системе YouTube».

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