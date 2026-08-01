Рубио обнародовал план США по возобновлению переговоров Москвы и Киева

В ближайшие недели Вашингтон предпримет попытки вернуть Украину и Россию за стол переговоров, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News. Американская сторона, по его словам, намерена провести дипломатические консультации, чтобы оценить возможность возобновления диалога.

При этом он подчеркнул, что продвижению к соглашению препятствуют жесткие условия, которые каждая из сторон считает для себя неприемлемыми, и пока не удастся сократить разрыв между этими позициями, ожидать прогресса не приходится. Вместе с тем Рубио добавил, что Соединенные Штаты готовы работать в этом направлении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что игры западных стран «с огнем» отдаляют перспективы мира. Она отметила, что политика коллективного Запада приводит только к обострению ситуации. Дипломат также призвала международные структуры осудить удары Украины по мирным гражданам России и потребовала от западных стран отказаться от военной и политической поддержки Киева.

Кроме того, Турция уведомила Россию и Украину о готовности в короткие сроки провести новый раунд переговоров на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва открыта к достижению своих целей политико-дипломатическим путем, однако украинская сторона, по его словам, не проявляет склонности к мирному процессу.