Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру красный лук, нарезаю полукольцами, заливаю горячим маринадом из воды, уксуса, сахара и соли, добавляю перец горошком и лавровый лист — и через 3 минуты лук готов.

Получается обалденная вкуснятина: лук хрустящий, кисло-сладкий, с пикантной горчинкой, которая исчезает, оставляя только приятный вкус и аромат специй — идеально к мясу, рыбе, в салаты или просто как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется быстро и вкусно дополнить обед или ужин без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 крупные луковицы красного лука, 1 стакан воды, 3–4 ст. ложки уксуса 9%, 1 ст. ложка сахара, 1/2 ст. ложки соли, 3–4 горошины черного перца, 1 лавровый лист. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, перец и лавровый лист, доведите до кипения. Залейте горячим маринадом лук, оставьте на 3 минуты. Слейте маринад — лук готов. Подавайте охлажденным или комнатной температуры. Храните в холодильнике в маринаде до недели.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот лук — даже те, кто не любит лук в сыром виде, просили добавки! Он хрустит и не горчит. Кстати, вместо красного можно взять белый лук, но красный сочнее и ярче.