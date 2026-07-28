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28 июля 2026 в 11:27

Садовод назвала одно срочное дело для огородников в августе

Садовод Самойлова: в начале августа нужно срочно убирать лук и чеснок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дачникам, не успевшим собрать лук и чеснок в июле, важно сделать это в первые дни августа, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. При этом эксперт развеяла миф о сушке на солнце и объяснила: по ее словам, в условиях северного Подмосковья этот метод не только безопасен, но и полезен для сохранности урожая.

Часто можно услышать фразу о том, что, мол, лук и чеснок на солнце не сушат. Однако в северном Подмосковье не бывает такого солнца, особенно в этом году, чтобы лук и чеснок получили ожоги. Зато они хорошо просушиваются и хранятся, — сказала Самойлова.

Ранее агроном Леонид Суровцев рассказал журналистам, что отвлекать птиц от урожая рекомендуется с помощью кормушек и поилок — это лучший и наиболее гуманный метод. По его словам, категорически нельзя использовать ядохимикаты, петарды, ракетницы, силки и ловушки, которые могут серьезно навредить животным. Он отметил, что защитить урожай можно также с помощью определенных запахов, в том числе специй, уксуса или кофейной гущи. При этом обновлять такой «ароматный барьер» придется после каждого дождя.

Общество
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август
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