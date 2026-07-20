Агроном перечислил лучшие методы спасения урожая от птиц

Чтобы уберечь урожай от птиц, рекомендуется отвлечь пернатых с помощью кормушек и поилок — это лучший и наиболее гуманный метод, заявил в беседе с Regions агроном Леонид Суровцев. По его словам, категорически нельзя использовать ядохимикаты, петарды, ракетницы, силки и ловушки, которые могут серьезно навредить животным.

Лучшая защита — это создать птицам альтернативу. Если на участке есть кормушки и поилки, они будут прилетать к ним, а не к вашим ягодам. Это разумный подход, который работает в долгосрочной перспективе. Птицы — это не враги, а соседи. Мы должны научиться сосуществовать с ними, не причиняя вреда. Жестокость к животным не решит проблему, а только создаст новые. Гуманные методы работают даже лучше, — подчеркнул Суровцев.

Он отметил, что защитить урожай от птиц можно с помощью определенных запахов, в том числе специй, уксуса или кофейной гущи. При этом обновлять такой «ароматный барьер» придется после каждого дождя. Другим методом могут стать визуальные отпугиватели — старые CD-диски, блестящие ленты, воздушные змеи и чучела хищников. Однако стоит учитывать, что пернатые со временем могут привыкнуть к ним.

Ранее садовод Александр Сидельников посоветовал прорыхлить почву и убрать мульчу, чтобы спасти урожай в период затяжных ливней. Он также призвал использовать в огороде специальные удобрения с полезными почвенными микроорганизмами. Такие средства повысят сопротивляемость корневой системы к гнилостным заболеваниям.