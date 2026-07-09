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09 июля 2026 в 13:54

Дачникам дали советы, как уберечь урожай во время затяжных ливней

Садовод Сидельников: для спасения урожая во время ливней нужно прорыхлить почву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы спасти урожай в период затяжных ливней, рекомендуется прорыхлить почву и убрать мульчу, заявил в беседе с «Москвой 24» садовод Александр Сидельников. Он также посоветовал использовать в огороде специальные удобрения с полезными почвенными микроорганизмами. Такие средства повысят сопротивляемость корневой системы к гнилостным заболеваниям.

Надземную часть [растений] стоит обработать химическими фунгицидами, потому что при такой повышенной влажности фитофтора и парша распространяются моментально. Также обязательно надо каждый день рыхлить землю, потому что во время дождей она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням, — порекомендовал Сидельников.

При использовании фунгицидов важно помнить, что их нельзя применять на растениях с готовыми к сбору плодами. После обработки обычно требуется выждать около двух недель — в любом случае необходимо внимательно изучить инструкцию к препарату, предупредил эксперт.

По его словам, особое внимание важно уделять пасленовым культурам: картофелю, томатам, баклажанам — во влажную погоду они быстро заболевают. Также в зоне риска косточковые плодовые деревья, например вишня и слива.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова заявила, что фитофтороз, грибковая болезнь пасленовых растений, способна за несколько дней уничтожить целую грядку картофеля, томатов, баклажанов. По ее словам, опасность возникает, когда растение зацветает в середине лета.

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