Сажаю каждый год и не жалею: три сорта огурцов радуют урожаем в любое лето

Сажаю каждый год и не жалею: три сорта огурцов радуют урожаем в любое лето

Лето 2026 года оказалось непростым для дачников: жару сменяют прохладные дни, а погода продолжает преподносить сюрпризы. Но есть сорта огурцов, которые хорошо показывают себя даже в таких условиях и радуют стабильным урожаем.

Для начала определитесь, где будут расти огурцы — в теплице или открытом грунте. Для теплиц отлично подходят гибриды «Парамон F1» и «Алексеич F1». Первый отличается ранним созреванием и формирует по 2-3 завязи в каждом узле. Второй дает урожай уже через 35–40 дней и способен порадовать высокой урожайностью.

Для открытого грунта многие дачники выбирают проверенный временем «Родничок F1». Этот среднеранний гибрид опыляется пчелами, а с одного куста можно собрать до 5 кг вкусных и хрустящих плодов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что правильно подобранный сорт — половина успеха. Перед посевом обязательно учитывайте условия выращивания и не забывайте регулярно собирать плоды: это стимулирует появление новых завязей и помогает продлить период плодоношения.

Ранее сообщалось, что даже в конце лета некоторые овощи плохо переносят полив холодной водой. Из-за резкого перепада температуры растения начинают болеть, хуже растут и могут потерять часть урожая.