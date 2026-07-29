Огурцы, соль, горчица — и никаких бочек: готовлю так, и на столе ядреные хрустящие зеленцы

Беру молодые пупырчатые огурцы, горчичный порошок, укроп, чеснок, листья хрена, вишни и смородины — и через сутки получаю ядреную хрустящую закуску, которая улетает со стола мгновенно. Огурцы остаются ярко-зелеными, хрусткими и невероятно ароматными, а горчица добавляет приятную остроту и пикантное послевкусие. Подаю к отварной молодой картошке, к мясу или просто ставлю банку в холодильник — такой перекус долго не задерживается.

Ингредиенты

Огурцы — 1,5 кг, вода — 2 л, соль — 2 ст. л., горчичный порошок — 2 ст. л., листья хрена — 2 шт., укроп — по вкусу, листья вишни — по вкусу, листья смородины — по вкусу, чеснок — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю огурцы в ледяной воде на пару часов, если они не прямо с грядки, чтобы они напитались влагой и хрустели потом особенно звонко. На дно чистых банок укладываю промытые листья вишни, смородины, кусочки хрена и зонтики укропа, добавляю нарезанный чеснок — без фанатизма, чтобы не перебить вкус горчицы.

Огурцам обрезаю кончики с двух сторон и плотно, лучше вертикально, расставляю в банки, пересыпая чесноком. Тем временем готовлю рассол: на каждый литр воды — по столовой ложке соли и горчичного порошка, довожу до кипения, помешивая, и кипящим заливаю огурцы до самого верха.

Закрываю крышками, остужаю при комнатной температуре и убираю в холодильник на сутки — за это время рассол проникнет в каждый огурчик, а горчица добавит ядрености. Уже через 24 часа можно пробовать — разламываешь, а он хрустит и пахнет так, что вся семья спешит к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Огурцы получились невероятно хрустящими, звенят на зубах. Удивило, что горчица дала не резкую жгучесть, а мягкое пикантное послевкусие, а листья хрена сохранили яркий зеленый цвет. Рекомендую подавать к отварной молодой картошке с маслом — исчезает моментально.