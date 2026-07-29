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29 июля 2026 в 09:17

ФСБ выступила с обращением к пособникам украинских кураторов

ФСБ призвала пособников украинских кураторов добровольно отказаться от терактов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФСБ призвала граждан, вовлеченных в подготовку терактов по указанию украинских кураторов, добровольно отказаться от преступных замыслов, чтобы избежать уголовной ответственности. В ведомстве напомнили, что, согласно статье 31 УК РФ, добровольный и окончательный отказ от доведения преступления до конца исключает наказание.

ФСБ России призывает вовлеченных в террористическую деятельность лиц добровольно отказаться от совершения преступлений. В соответствии со статьей 31 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно или окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца, — сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Кроме того, в соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ участник подготовки теракта освобождается от ответственности, если он своевременно предупредил власти или иным способом помог предотвратить теракт. При этом важно, чтобы в его действиях не было иного состава преступления.

Ранее ФСБ сообщила, что 11 молодых людей, завербованных украинскими спецслужбами через знакомства в чат-боте «Дайвинчик / Leo» в Telegram, дали признательные показания. Задержанные признались в совершении преступлений, включая поджоги автозаправочных станций, и пояснили, что действовали под контролем анонимных кураторов.

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