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29 июля 2026 в 09:14

Подростки признались в поджогах по заданию с Украины

Подростки признались в поджогах после вербовки Киевом через бот «Дайвинчик»

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФСБ России опубликовала видеозапись с признательными показаниями 11 молодых людей, завербованных украинскими спецслужбами через знакомства в чат-боте «Дайвинчик / Leo» в Telegram, передает ТАСС. Задержанные признались в совершении преступлений, включая поджоги автозаправочных станций, и пояснили, что действовали под контролем анонимных кураторов.

По данным спецслужбы, схема начиналась с общения с девушками, после чего в переписке появлялись видеосообщения с людьми в форме, которые обещали нанести удары по переданным координатам. Затем к манипуляции подключались якобы сотрудники российских правоохранительных органов, угрожавшие фигурантам тюремным заключением для их родителей в случае невыполнения указаний. Всем задержанным предъявлены обвинения.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, пытавшегося устроить пожар на автозаправочной станции. Юноша облил терминал горючей жидкостью по указаниям анонимных лиц из мессенджера, которые шантажировали его. Подростка задержали на месте сотрудники АЗС и прибывшие полицейские.

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