Появились подробности вербовки россиянина, штамповавшего дроны для Украины

Житель Крыма, организовавший сборку БПЛА с помощью 3D-принтеров, был завербован сотрудником СБУ с позывным Диего, сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По данным ведомства, через Telegram мужчина передавал украинской спецслужбе сведения о передвижении колонн, местах дислокации российских подразделений и объектах критической инфраструктуры в регионе.

Задержанный был завербован посредством мессенджера Telegram установленным сотрудником СБУ с позывным Диего, — отметил сотрудник ФСБ.

По указанию куратора мужчина также организовал изготовление деталей и сборку дронов, в том числе оборудованных устройствами для сброса боеприпасов. При обысках в квартире и на даче изъяли 22 БПЛА различных типов, 25 пультов управления, более 200 комплектующих, 10 км оптиковолоконного кабеля, четыре 3D-принтера, две радиостанции, семь компьютеров и 52 флеш-накопителя.

Ранее в Севастополе задержали двух россиян. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму. Затем мужчин обучили обращению с самодельной взрывчаткой и поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был в Крыму.