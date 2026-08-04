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04 августа 2026 в 13:27

Прокуратура добивается ужесточения наказания блогеру Лерчек

Прокуратура подала апелляцию на условный приговор блогеру Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на заседании в Гагаринском суде Москвы Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на заседании в Гагаринском суде Москвы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Представители гособвинения обжаловали приговор в отношении блогера Валерии Чекалиной (более известна как Лерчек), осужденной Гагаринским судом Москвы на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил ТАСС участник процесса. Прокуратура настаивает на ужесточении наказания. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на приговор Чекалиной, вынесенный Гагаринским судом Москвы. Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания, — сказал собеседник агентства.

До этого Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу. Также адвокат Константин Третьяков сообщил, что Лерчек намерена обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что блогеру Владу А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) не придется выплачивать 7,5 млн рублей по делу о правах на бренд «А4». Суд встал на его сторону в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».

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