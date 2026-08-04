Прокуратура добивается ужесточения наказания блогеру Лерчек

Представители гособвинения обжаловали приговор в отношении блогера Валерии Чекалиной (более известна как Лерчек), осужденной Гагаринским судом Москвы на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил ТАСС участник процесса. Прокуратура настаивает на ужесточении наказания. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на приговор Чекалиной, вынесенный Гагаринским судом Москвы. Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания, — сказал собеседник агентства.

До этого Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу. Также адвокат Константин Третьяков сообщил, что Лерчек намерена обжаловать приговор.

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