День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:05

Завершились громкие судебные разбирательства вокруг Влада Бумаги

Суд встал на сторону Влада Бумаги в споре за товарные знаки

Влад Бумага Влад Бумага Фото: t.me/A4omg
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогеру Владу Бумаге не придется выплачивать 7,5 млн рублей по делу о правах на бренд «А4», сообщает Telegram-канал «112». Суд встал на сторону автора контента в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».

Организация подала иск к предпринимателю Кочергину М.Д., заявив о якобы незаконном использовании изображений и товарных знаков «А4», «Влад Бумага» и «Влад А4». В рамках разбирательства представители компании также пытались добиться многомиллионной компенсации от блогера.

Как пишет канал, истец уже обращался в суд с аналогичными требованиями, однако получил отказ. Последний иск также не был удовлетворен.

Ранее Тверской районный суд Москвы отправил директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает миллион рублей.

До этого актер Андрей Максимов высказался против дополнительного ужесточения законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Он также одобряет любое свободное использование своих актерских работ сторонними проектами.

Общество
авторские права
блогеры
иски
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз перешел на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.