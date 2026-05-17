Завершились громкие судебные разбирательства вокруг Влада Бумаги Суд встал на сторону Влада Бумаги в споре за товарные знаки

Блогеру Владу Бумаге не придется выплачивать 7,5 млн рублей по делу о правах на бренд «А4», сообщает Telegram-канал «112». Суд встал на сторону автора контента в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».

Организация подала иск к предпринимателю Кочергину М.Д., заявив о якобы незаконном использовании изображений и товарных знаков «А4», «Влад Бумага» и «Влад А4». В рамках разбирательства представители компании также пытались добиться многомиллионной компенсации от блогера.

Как пишет канал, истец уже обращался в суд с аналогичными требованиями, однако получил отказ. Последний иск также не был удовлетворен.

Ранее Тверской районный суд Москвы отправил директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает миллион рублей.

До этого актер Андрей Максимов высказался против дополнительного ужесточения законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Он также одобряет любое свободное использование своих актерских работ сторонними проектами.