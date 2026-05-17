17 мая 2026 в 10:01

Зеленский испугался указа Путина о гражданстве России для жителей Приднестровья

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своем Telegram-канале «вызовом» решение российского лидера Владимира Путина ввести особые правила приема в гражданство РФ для жителей Приднестровья. По его словам, этот шаг является «специфичным», и Киев должен на него «реагировать».

15 мая Путин подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов. Консульское обслуживание осуществляется непосредственно в Тирасполе.

Ранее руководитель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева подтвердила, что десятки тысяч местных жителей в настоящее время стремятся получить российский паспорт. По ее словам, в организацию ежедневно поступает огромное количество обращений от людей самых разных возрастов. Кохтарева выразила благодарность всем причастным за это решение.

