День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:32

Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО

Экс-замминистра обороны Иванову разрешили звонить родным и ходить на свидания

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, ему разрешили шесть телефонных звонков и два длительных свидания в месяц.

По данным канала, Иванов чувствует себя нормально, придерживается режима дня и следит за питанием. На самочувствие он не жалуется, хотя недавно перенес простуду температурой.

Во время нахождения в СИЗО бывший замминистра заинтересовался историей и много читает. Сейчас, по сведениям канала, он изучает книгу Митрополита Тихона о причинах падения Российской империи.

Ранее в Мещанский суд Москвы поступила апелляционная жалоба от Иванова. Ему отказали в удовлетворении иска, в котором он просил заключить с ним контракт для отправки в зону СВО.

До этого Иванов вновь заявил о невиновности в Симоновском суде Москвы. Бывшему заместителю министра обороны вменяется получение трех особо крупных взяток, общая сумма которых составляет 1,415 млрд рублей. Также Иванов отрицает обвинение в незаконном обороте оружия.

Общество
СИЗО
Тимур Иванов
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие рассказали о подготовке к запуску новых дронов
Ростовский вуз переведут на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.