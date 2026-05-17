Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, ему разрешили шесть телефонных звонков и два длительных свидания в месяц.

По данным канала, Иванов чувствует себя нормально, придерживается режима дня и следит за питанием. На самочувствие он не жалуется, хотя недавно перенес простуду температурой.

Во время нахождения в СИЗО бывший замминистра заинтересовался историей и много читает. Сейчас, по сведениям канала, он изучает книгу Митрополита Тихона о причинах падения Российской империи.

Ранее в Мещанский суд Москвы поступила апелляционная жалоба от Иванова. Ему отказали в удовлетворении иска, в котором он просил заключить с ним контракт для отправки в зону СВО.

До этого Иванов вновь заявил о невиновности в Симоновском суде Москвы. Бывшему заместителю министра обороны вменяется получение трех особо крупных взяток, общая сумма которых составляет 1,415 млрд рублей. Также Иванов отрицает обвинение в незаконном обороте оружия.