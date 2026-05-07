Тимур Иванов направил жалобу в суд на отказ отправить его в зону СВО В суд Москвы поступила жалоба Тимура Иванова на отказ отправить его на СВО

В Мещанский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. В настоящее время он отбывает срок за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

В Мещанский районный суд города Москвы 5 мая 2026 года поступила апелляционная жалоба на решение по административному исковому заявлению бывшего заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича, — говорится в сообщении.

Иванов обжалует решение об отклонении его искового заявления, в котором он просил признать незаконными действия Минобороны и военного комиссариата Москвы. Ведомства отказали ему в заключении контракта для прохождения службы в зоне СВО.

Ранее Иванов, выступая в Симоновском районном суде Москвы, вновь заявил о своей невиновности. В закрытом режиме там начали рассматривать второе уголовное дело коррупционной направленности в отношении уже осужденного экс-чиновника. Его обвиняют в получении взяток на 1,415 млрд рублей.