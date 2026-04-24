Экс-замглавы МО вновь отверг обвинения по делу о взятках на 1,5 млрд рублей

Экс-замглавы МО РФ Иванов отверг обвинения по делу о взятках на 1,5 млрд рублей

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, выступая в Симоновском районном суде Москвы, вновь заявил о своей невиновности, сообщил ТАСС его адвокат Денис Балуев. В закрытом режиме там начнут рассматривать второе уголовное дело коррупционной направленности в отношении уже осужденного экс-чиновника. Его обвиняют в получении взяток на 1,415 млрд рублей.

После оглашенного прокурором обвинительного заключения наш подзащитный заявил о своей невиновности. Тимур Иванов настаивает на своей непричастности по сути обвинений и на оправдании по этому делу, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что суд сделал закрытым процесс по второму делу против экс-замминистра обороны России. Он проходит фигурантом по делу о взятках на 1,3 млрд рублей, сумма которых в процессе выросла до почти 1,5 млрд рублей.

Прежде сообщалось, что Иванов не признает обвинения в незаконном обороте оружия. Во время допроса обвиняемый заявил о неосторожности при принятии в подарок дуэльных пистолетов, которые впоследствии оказались боеспособными. Эксперты-криминалисты подтвердили, что оружие находится в рабочем состоянии.

