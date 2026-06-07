Российские авиабомбы «смели» пункты управления БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами и временной дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По данным ведомства, для атаки использовались авиационные бомбы.

Подтверждено успешное поражение целей: ПУ БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Новопавловка Днепропетровской области, ПВД 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово и ПВД 121-й отдельной бригады территориальной обороны в районе н. п. Суханово Херсонской области, — сказано в сообщении.

Ранее в Харьковской области операторы ударных FPV-дронов из группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103. Боевую машину поразили прямо в капонире. Технику обнаружили во время разведки техники противника в тылу на Харьковском направлении.

До этого российские удары беспилотниками по логистической цепи между Харьковом и Сумами вынудили Вооруженные силы Украины менять маршруты переброски военной техники. Доставка военной техники из одного областного центра в другой теперь идет через Полтавскую область.