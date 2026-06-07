ВС России разорвали важную логистическую цепь ВСУ

Российские удары беспилотниками по логистической цепи между Харьковом и Сумами заставили Вооруженные силы Украины менять маршруты переброски военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Из-за успешных действий российских операторов беспилотных летательных аппаратов доставка военной техники из одного областного центра в другой теперь осуществляется через Полтавскую область.

Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область, — сказал источник.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход спрогнозировала эвакуацию населения в Черниговской и Сумской областях Украины. Вместе с этим начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко отметил, что украинские военные строят оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум.

До этого элитная украинская 1-я отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна понесла серьезные потери в Сумской области в районе Бачевска. Это соединение было сформировано в марте 2022 года в Житомире. Бригада входит в состав Сухопутных войск Украины.