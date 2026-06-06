Элитная украинская 1-я отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна понесла серьезные потери в Сумской области в районе Бачевска, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Соединение, сформированное в марте 2022 года в Житомире, входит в состав Сухопутных войск ВСУ.

Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна, — говорится в сообщении.

Ранее солдаты 11-й отдельной танковой бригады группировки «Север» выбили остатки 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из харьковского села Шевченко. Российские штурмовики преодолели ожесточенное сопротивление и полностью зачистили населенный пункт от противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, по словам командира штурмового взвода 114-го полка 5-й армии группировки «Восток» с позывным Танкист, в ходе обороны запорожского села Комсомольское ВСУ лишились более роты солдат. Кроме того, российские военные взяли в плен несколько украинских бойцов, а среди уничтоженных были те, кто активно сопротивлялся.