Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о кредитных каникулах и других социальных гарантиях для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Документ уравнивает их статус с участниками СВО.

Инициативу внесли депутаты «Единой России» во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в законодательстве есть разные подходы к статусу бойцов СВО и КТО, и новый закон сближает эти понятия.

Защитники приграничья и члены их семей смогут обращаться за кредитными каникулами и получать бесплатную юридическую помощь. В правительстве законопроект поддержали.

Ранее депутаты Госдумы также приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении особых бюджетных квот при поступлении в вузы для защитников приграничья. Участники контртеррористической операции смогут поступать на бюджетные места без вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета.