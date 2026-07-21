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21 июля 2026 в 14:22

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о кредитных каникулах и других социальных гарантиях для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Документ уравнивает их статус с участниками СВО.

Инициативу внесли депутаты «Единой России» во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в законодательстве есть разные подходы к статусу бойцов СВО и КТО, и новый закон сближает эти понятия.

Защитники приграничья и члены их семей смогут обращаться за кредитными каникулами и получать бесплатную юридическую помощь. В правительстве законопроект поддержали.

Ранее депутаты Госдумы также приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении особых бюджетных квот при поступлении в вузы для защитников приграничья. Участники контртеррористической операции смогут поступать на бюджетные места без вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета.

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