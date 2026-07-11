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11 июля 2026 в 13:29

В Минобороны раскрыли важность взятия под контроль Бачевска под Сумами

МО: взятие под контроль Бачевска способствует расширению полосы безопасности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Установление контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья, сообщили в Минобороны России в мессенджере МАКС. Ведомство подчеркнуло, что освобождение села укрепляет позиции группировки войск «Север» на Сумском направлении.

Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск «Север» на Сумском направлении, — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы России установили контроль над Бачевском в Сумской области. По данным военного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Север».

Ранее российские военные освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, выбив оттуда подразделения ВСУ. Штурм провели бойцы группировки войск «Восток».

Также стало известно, что освобождение Богодаровки позволило российским войскам закрепиться на правом берегу реки Гайчур. Пресс-служба Минобороны подчеркнула, что это ослабило позиции ВСУ на данном участке.

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