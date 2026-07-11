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11 июля 2026 в 12:25

Армия России освободила новый населенный пункт в Сумской области

Минобороны: ВС России установили контроль над Бачевском в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Вооруженные силы России установили контроль над Бачевском в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным военного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мотострелки Южной группировки войск за три дня эвакуировали из Константиновки до 20 мирных жителей. В Минобороны уточнили, что для безопасного вывода людей из города были подготовлены специальные маршруты, а также использовались беспилотники, багги и мототранспорт. Эвакуируемых обеспечивали водой, едой и медикаментами. При необходимости людям оказывалась медицинская помощь.

До этого российская армия атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников.

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