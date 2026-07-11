Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 11:07

Российские бойцы провели эвакуацию в Константиновке

Минобороны РФ: ВС вывели из Константиновки до 20 мирных жителей за три дня

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мотострелки Южной группировки войск за три дня эвакуировали из Константиновки до 20 мирных жителей, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что для безопасного вывода людей из города были подготовлены специальные маршруты, а также использовались беспилотники, багги и мототранспорт.

В течение трех дней эвакуировали из Константиновки несколько групп мирных граждан общей численностью до 20 человек, — говорится в сообщении.

Эвакуируемых обеспечивали водой, едой и медикаментами. При необходимости людям оказывалась медицинская помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Константиновки Вооруженными силами РФ является важным шагом с тактической и стратегической точек зрения. По словам представителя Кремля, российские войска продолжают наступление.

До этого беженка из Константиновки Елена рассказала, что, пока город находился под контролем украинских военных, местный житель переодевался в женскую одежду. Это позволяло ему скрываться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и избегать насильственной мобилизации в ВСУ.

Власть
Константиновка
Минобороны
эвакуация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.