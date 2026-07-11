Российские бойцы провели эвакуацию в Константиновке Минобороны РФ: ВС вывели из Константиновки до 20 мирных жителей за три дня

Мотострелки Южной группировки войск за три дня эвакуировали из Константиновки до 20 мирных жителей, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что для безопасного вывода людей из города были подготовлены специальные маршруты, а также использовались беспилотники, багги и мототранспорт.

В течение трех дней эвакуировали из Константиновки несколько групп мирных граждан общей численностью до 20 человек, — говорится в сообщении.

Эвакуируемых обеспечивали водой, едой и медикаментами. При необходимости людям оказывалась медицинская помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Константиновки Вооруженными силами РФ является важным шагом с тактической и стратегической точек зрения. По словам представителя Кремля, российские войска продолжают наступление.

До этого беженка из Константиновки Елена рассказала, что, пока город находился под контролем украинских военных, местный житель переодевался в женскую одежду. Это позволяло ему скрываться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и избегать насильственной мобилизации в ВСУ.