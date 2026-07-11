Житель Константиновки притворялся женщиной, чтобы скрыться от ТЦК Житель Константиновки переодевался в женское, чтобы избежать мобилизации в ВСУ

В Константиновке Донецкой Народной Республики, пока город находился под контролем украинских военных, мужчина переодевался в женскую одежду, поделилась с РИА Новости беженка из города Елена Седашова. Это позволяло ему скрываться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и избегать насильственной мобилизации в ВСУ.

Она уточнила, что мужчина надевал парик, юбку, рубашку и очки, брал трость и отправлялся в магазин под видом пожилой женщины, поскольку ему некому было сходить за покупками. Седашова также добавила, что из-за страха перед мобилизацией мужчины старались не покидать свои дома и на улицах крайне редко можно было увидеть мужчин призывного возраста.

Ранее сообщалось, что во Львове около 200 человек вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК. Два уголовных дела возбуждены за насилие над правоохранителями и препятствование деятельности ВСУ. Инцидент затронул военнослужащих и полицейских из-за насильственной мобилизации. Жители окружили автомобиль военкомата, что спровоцировало столкновения.