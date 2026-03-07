Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:15

Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Банки могут отказать заемщику в кредитных каникулах, если сумма долга превышает допустимые пределы или снижение дохода не соответствует законодательным требованиям, сообщила ТАСС доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова. Причинами отказа также могут стать плохая кредитная история или недостоверные сведения.

Лимиты зависят от категории заемщика. Для граждан с падением дохода более чем на 30% они составляют: автокредиты — до 1,6 млн рублей, потребзаймы — до 450 тыс., кредитные карты — до 150 тыс. Для самозанятых планка выше — до 10 млн, для микропредприятий — до 60 млн, для малого бизнеса — до 400 млн, для среднего — до 1 млрд рублей. Участники СВО могут получить каникулы без ограничений.

Кроме того, многие банки предлагают собственные программы реструктуризации. В этом случае отказ может последовать из-за плохой кредитной истории, длительной просрочки или отсутствия залога. Льготный период по закону длится до шести месяцев и доступен раз в пять лет.

Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев предложил запретить онлайн-оформление кредитных карт из-за рекордного роста просроченной задолженности. Он призвал установить лимиты на дистанционное оформление потребкредитов и ограничить деятельность микрофинансовых организаций, назвав их «паразитическим сегментом».

кредиты
банки
кредитные каникулы
долги
