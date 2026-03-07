Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке Слово «краш» стало популярно не только в среде зумеров

Сленг «краш» стал употребляться не только зумерами, но и миллениалами, сообщила ТАСС доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова. Она отметила, что слово, обозначающее предмет симпатии, прочно закрепилось в русском языке.

Показательно, что уже к 2020 году этот сленгизм вышел за пределы поколения зумеров: миллениалы начали использовать его, вспоминая «крашей» своей юности — любимых актеров, музыкантов и других кумиров, — поделилась Ухова.

По словам филолога, подобрать русскоязычный синоним к сленгу сложно. Слова «возлюбленный» или «симпатия» не отражают недостижимости и односторонности чувства, добавила эксперт.

Ранее ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева рассказала, что «блин» и «короче» стали самыми популярными словами паразитами в современной речи россиян. По ее словам, подобные выражения прочно вошли в повседневное общение и часто используются как заполнители пауз, что может снижать качество речи.