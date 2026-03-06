Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:34

Пригожин раскритиковал молодых артистов за «чистый Брайтон-Бич» в речи

Пригожин раскритиковал излишнее использование англицизмов в речи артистов

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Использование англицизмов в речи молодых артистов излишне, заявил продюсер Иосиф Пригожин в эфире Радио РБК. По его словам, музыканты смешивают английский с русским, что делает их язык «испорченным».

Они говорят сумасбродно, говорят испорченным русским языком. Ладно бы они говорили, допустим, по-английски. Окей, все понятно. Но они мешают английским с русским, и получается чистый Брайтон-Бич (район в Нью-Йорке, где проживает большое количество русскоязычных мигрантов. — NEWS.ru), — отметил он.

Продюсер также высказался о возможных ограничениях на использование латиницы в творческих псевдонимах. С одной стороны, он поддержал эту идею, но с другой — заметил, что англоязычные имена могут помочь артистам в продвижении за рубежом.

При этом Пригожин уверен, что даже запрет на иностранные слова в шоу-бизнесе не скажется на востребованности исполнителей, так как успех зависит прежде всего от репертуара.

Ранее гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина сообщила, что российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они не зарегистрированы в Роспатенте. По ее словам, под ограничения могут попасть мерч, билеты и сайты с англоязычным именем исполнителя.

Иосиф Пригожин
англицизмы
речь
русский язык
артисты
