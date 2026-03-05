Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:59

Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Центральноафриканской Республики (ЦАР) Арканжа Туадеру за развитие и популяризацию русского языка в республике, передает пресс-служба Кремля. Главы государств в эти минуты проводят переговоры в Кремлевском дворце.

Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране, — сказал Путин.

Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В центре внимания — политическое взаимодействие, торгово-экономические связи и гуманитарные проекты. Кроме того, лидеры планируют затронуть актуальные темы международной повестки.

Ранее Путин принял в Кремле министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Глава государства в ходе переговоров подчеркнул, что Российская Федерация неизменно выполняет свои обязательства как поставщик энергоресурсов перед всеми партнерами, включая страны Евросоюза. Он заявил о готовности продолжать эту работу, отметив, однако, что не все аспекты зависят от российской стороны.

