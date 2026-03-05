Алиев пригрозил «Железным кулаком» ответственным за атаку на Нахичевань

Лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны. Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком», передает Report.az.

Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову «Железным кулаком». Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату, — подчеркнул он.

Алиев в ходе заседания также заявил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».

Ранее стало известно, что иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте.

До этого Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. Тегеран официально опроверг причастность к инциденту.