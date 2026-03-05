Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 17:01

Москвичам пообещали снежные осадки на 8 Марта

Синоптик Ильин: в Москве с 7 на 8 марта ожидаются снежные осадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В московском регионе с 7 по 8 марта ожидаются снежные осадки, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. По его словам, в эти дни потеплеет до +5 градусов. Погода в ближайшие выходные будет облачной.

В Москве в ночь на 7 марта температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. А днем потеплеет до +3 градусов. В Подмосковье ночью столбики термометра покажут от -2 до -7 градусов, а днем — от 0 до +5 градусов. Ожидаются гололедица и местами порывы ветра до 15 метров в секунду, — рассказал Ильин.

Ночью 8 марта в Москве похолодает до -4 градусов, а днем воздух прогреется до +3 градусов. Ветер будет северо-западный скоростью до 11 метров в секунду. Местами может быть гололедица, заключил специалист.

Ранее сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше.

Москва
праздники
погода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Прокуратуру смутили счетами за отопление в российском городе
Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил
Польше предрекли ужасные последствия за ограничения спортсменов из России
Путин высказался об условиях, в которых сражаются бойцы СВО
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.