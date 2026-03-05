Москвичам пообещали снежные осадки на 8 Марта Синоптик Ильин: в Москве с 7 на 8 марта ожидаются снежные осадки

В московском регионе с 7 по 8 марта ожидаются снежные осадки, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. По его словам, в эти дни потеплеет до +5 градусов. Погода в ближайшие выходные будет облачной.

В Москве в ночь на 7 марта температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. А днем потеплеет до +3 градусов. В Подмосковье ночью столбики термометра покажут от -2 до -7 градусов, а днем — от 0 до +5 градусов. Ожидаются гололедица и местами порывы ветра до 15 метров в секунду, — рассказал Ильин.

Ночью 8 марта в Москве похолодает до -4 градусов, а днем воздух прогреется до +3 градусов. Ветер будет северо-западный скоростью до 11 метров в секунду. Местами может быть гололедица, заключил специалист.

Ранее сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше.