Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани

Азербайджан временно закрывает воздушное пространство вблизи границы с Ираном, пишет Reuters со ссылкой на уведомление для летчиков (NOTAM). Изменения видны на картах сервиса FlightRadar24. Это произошло после атаки иранских БПЛА на объекты в Нахичевани, включая аэропорт и школу.

Ограничения введены в южном секторе Бакинского района полетной информации. Принятые меры будут действовать по меньшей мере 12 часов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести». Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком».

Алиев добавил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».

До этого Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. Тегеран официально опроверг причастность к инциденту.