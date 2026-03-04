Минобороны Турции сообщило о ликвидации иранской баллистической ракеты

Министерство обороны Турции сообщило о ликвидации баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

Баллистический боеприпас, который, как установлено, был выпущен с территории Ирана и следовал в воздушное пространство Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии, был нейтрализован, — сообщили в ведомстве.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая грядущую угрозу.

До этого советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.