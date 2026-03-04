Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 15:22

Посол рассказал, когда будет объявлено имя нового верховного лидера Ирана

Посол Санеи: имя нового лидера Ирана станет известно до следующей недели

Алиреза Санеи Алиреза Санеи Фото: president.gov.by
Имя нового верховного лидера исламской республики объявят на текущей неделе, заявил на пресс-конференции посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. По его словам, которые приводит агентство БЕЛТА, выбирать лидера будет «совет экспертов».

Совет экспертов состоит из нескольких ученых, они будут выбирать нового лидера. Они должны определить кандидатов и принять решение. Максимум до следующей недели будет объявлено имя нового лидера, — сказал Санеи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает подлое убийство Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики. По ее словам, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

