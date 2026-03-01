В Иране объявили траур из-за гибели Хаменеи

Власти Ирана объявили 40-дневный траур по верховному лидеру Али Хаменеи, погибшему в результате американо-израильской атаки 28 февраля, сообщило государственное телевидение. Оно передало экстренное обращение руководства страны после трагических событий.

По данным гостелевидения, первые семь дней траура будут объявлены нерабочими по всей стране. Это беспрецедентное решение подчеркивает масштаб утраты для иранского народа и политической системы.

Ожидается, что в течение 40 дней по всей республике пройдут траурные церемонии и шествия. Власти призывают к сдержанности и единству перед лицом внешней агрессии.

Хаменеи, возглавлявший Иран на протяжении 36 лет, был не просто высшим руководителем, его считали духовным лидером миллионы шиитов по всему миру. В результате ударов по Тегерану также погибли члены его семьи и высокопоставленные военные.

На этом фоне вице-президент Мохаммед Реза Ареф готовится взять на себя временные полномочия. Он будет исполнять обязанности верховного лидера до созыва Совета экспертов, на котором будет избран новый глава.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Иран, несмотря на готовность к переговорам с США и Израилем, все равно получил нож в спину. По его словам, агрессия носила заранее спланированный характер.