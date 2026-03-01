Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 05:56

Российские военные разорвали связь ВСУ ликвидацией трех Starlink

Военнослужащие «Востока» за сутки ликвидировали три станции связи Starlink ВСУ

Спутниковая тарелка Starlink Спутниковая тарелка Starlink Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подразделения «Востока» за минувшие сутки ликвидировали три станции спутниковой связи Starlink, принадлежавшие ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.

В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink, — сказал он.

По словам Герасимова, помимо станций Starlink, российские бойцы уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта управления беспилотной авиацией. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по позициям украинских формирований — все цели были поражены.

Системы спутниковой связи Илона Маска стали критически важным элементом военной логистики Украины. Их потеря серьезно осложняет управление подразделениями на поле боя.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

ВСУ
Starlink
восток
уничтожение
