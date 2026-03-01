Подразделения «Востока» за минувшие сутки ликвидировали три станции спутниковой связи Starlink, принадлежавшие ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.
В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink, — сказал он.
По словам Герасимова, помимо станций Starlink, российские бойцы уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта управления беспилотной авиацией. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по позициям украинских формирований — все цели были поражены.
Системы спутниковой связи Илона Маска стали критически важным элементом военной логистики Украины. Их потеря серьезно осложняет управление подразделениями на поле боя.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.