Российские военные разорвали связь ВСУ ликвидацией трех Starlink Военнослужащие «Востока» за сутки ликвидировали три станции связи Starlink ВСУ

Подразделения «Востока» за минувшие сутки ликвидировали три станции спутниковой связи Starlink, принадлежавшие ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.

В течение суток противник потерял <…> три станции спутниковой связи Starlink, — сказал он.

По словам Герасимова, помимо станций Starlink, российские бойцы уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта управления беспилотной авиацией. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по позициям украинских формирований — все цели были поражены.

Системы спутниковой связи Илона Маска стали критически важным элементом военной логистики Украины. Их потеря серьезно осложняет управление подразделениями на поле боя.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.