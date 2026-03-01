Трамп объяснил, когда закончит бомбить Иран Трамп объявил о продолжении операции против Ирана до достижения мира

Американские силы будут продолжать бомбардировки Ирана всю неделю «или сколько потребуется», заявил в Truth Social президент Дональд Трамп. По его словам, основная цель ударов — достижение мира во всем мире.

Тяжелые и точечные бомбардировки не прервутся и будут продолжаться в течение недели или столько, сколько потребуется, чтобы мы смогли добиться нашей цели по достижению мира на всем Ближнем Востоке и, в сущности, во всем мире, — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Также Трамп уже объявил о гибели иранского лидера Али Хаменеи. Он назвал этот факт «величайшим шансом для иранского народа». Иранский государственный телеканал официально подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану.

После этого появилась информация, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут руководить республикой после смерти верховного лидера. Уточнялось, что они возглавят страну «в переходный период».