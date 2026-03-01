Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 07:19

Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте

Юрист Южалин: россияне будут отдыхать в марте 10 дней из-за праздников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Март порадует россиян длинными выходными, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. По его словам, при стандартном графике работы в первом весеннем месяце будет 10 дней отдыха.

Один из этих выходных — праздничный, приуроченный к Международному женскому дню. Всего производственный календарь марта 2026 года для пятидневной рабочей недели включает 21 рабочий день.

В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день и 10 выходных, один из которых — праздничный, — уточнил Южалин.

Праздничный день 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье. Однако в России действует правило переноса: при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Таким образом, отдых продлевается, создавая комфортные условия для планирования личных дел и семейных встреч. Однако тем, кто трудится посменно, стоит заранее уточнить свой график, чтобы не упустить двойную оплату в праздничные дни.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. После оплаты покупательницы остаются как без денег, так и без подарка.

Читайте также
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
Общество
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
Приметы 1 марта — Ярилин день: встречаем весну в праздник солнца!
Семья и жизнь
Приметы 1 марта — Ярилин день: встречаем весну в праздник солнца!
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Общество
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Что нужно обязательно сделать перед Пасхой: священнослужитель напомнил о главном
Общество
Что нужно обязательно сделать перед Пасхой: священнослужитель напомнил о главном
Порционный салат «Леди» для женских посиделок: готовим на 8 Марта — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
Общество
Порционный салат «Леди» для женских посиделок: готовим на 8 Марта — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
март
праздники
8 марта
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Иранское приложение для молитв взломали для подстрекания военных к мятежу
Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека
Разгром «элиты» ВСУ, создание «буфера» в ДНР: новости СВО к утру 1 марта
Американская авиабаза в Ираке вспыхнула после удара со стороны Ирана
Стало известно, куда сбежал причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ
«Будет проще»: Трамп уверен в возможности договориться с Ираном
Иран раскрыл результаты атаки на военную базу США в Кувейте
Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 марта
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 1 марта: инфографика
Трамп объяснил, когда закончит бомбить Иран
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
В России вступили в силу изменения в перечне ЕГЭ для поступления в вузы
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 27 украинских БПЛА
Стало известно, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен из-за Ирана
Стало известно, кто станет новым командующим КСИР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 марта
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.