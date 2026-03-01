Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте Юрист Южалин: россияне будут отдыхать в марте 10 дней из-за праздников

Март порадует россиян длинными выходными, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. По его словам, при стандартном графике работы в первом весеннем месяце будет 10 дней отдыха.

Один из этих выходных — праздничный, приуроченный к Международному женскому дню. Всего производственный календарь марта 2026 года для пятидневной рабочей недели включает 21 рабочий день.

В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день и 10 выходных, один из которых — праздничный, — уточнил Южалин.

Праздничный день 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье. Однако в России действует правило переноса: при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Таким образом, отдых продлевается, создавая комфортные условия для планирования личных дел и семейных встреч. Однако тем, кто трудится посменно, стоит заранее уточнить свой график, чтобы не упустить двойную оплату в праздничные дни.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. После оплаты покупательницы остаются как без денег, так и без подарка.